Ватикан заснував комісію з питань штучного інтелекту

Папа Лев XIV створює комісію з питань штучного інтелекту — понтифік пояснив це зростанням використання ШІ, "його потенційними наслідками для людей і для людства в цілому та занепокоєнням церкви щодо гідності кожної людини".

Про це пише Politico.

Папа Лев XIV створює комісію з питань штучного інтелекту — новий орган Ватикану, покликаний координувати реакцію Католицької церкви на розвиток ШІ.

Цей крок зроблено напередодні виходу першої енцикліки Папи Лева, або пастирського листа, в якому, як очікується, пріоритет буде надано етичному підходу до ШІ.

Ватикан оголосив, що понтифік вирішив створити комісію через зростання використання ШІ, "його потенційний вплив на людей та людство в цілому [та] турботу Церкви про гідність кожної людини".

Папа Лев підписав свою енцикліку — лист, складений понтифіком і надісланий єпископам з метою надання вказівок або рекомендацій щодо моральних питань.

Очікується, що в його новій енцикліці, яка має бути оприлюднена найближчими тижнями, буде розглянуто питання штучного інтелекту в контексті соціального вчення Церкви, яке також охоплює такі теми, як праця, справедливість і мир, говориться у публікації.

Папа Лев не вперше зачіпає питання штучного інтелекту. Вже через кілька днів після свого обрання у травні 2025 року він сказав кардиналам, що Католицька Церква зобов'язана запропонувати світові "скарбницю свого соціального вчення", щоб протистояти викликам, які ставить ШІ.

У червні 2025 року Папа Лев розкритикував потенційні негативні наслідки зростаючого використання ШІ. Відзначивши потенціал ШІ для добра, Папа зазначив, що існує ймовірність "зловживання з метою егоїстичної вигоди" та як спосіб "розпалювання конфліктів і агресії".

