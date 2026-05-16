OpenAI надасть доступ до ChatGPT+ для усіх мальтійців після угоди з урядом

Американська компанія з розробки штучного інтелекту OpenAI повідомила, що підписала угоду з урядом Мальти, згідно з якою всі жителі країни отримають доступ до сервісу ChatGPT Plus на один рік після проходження курсу з використання штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Програма розпочнеться в травні і, як очікується, буде розширюватися у міру того, як все більше жителів Мальти завершуватимуть цей безкоштовний курс. Вона також буде відкрита для громадян Мальти, які проживають за кордоном.

Мальта є першою країною, яка запустила таку програму. Компанія не розкрила фінансових деталей угоди.

Microsoft оголосила, що планує інвестувати 50 мільярдів доларів до кінця десятиліття, щоб сприяти поширенню штучного інтелекту в країнах "Глобального Півдня".