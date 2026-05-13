Банк Канади не прогнозує, що ШІ швидко витіснить робітників

Банк Канади в середу заявив, що поки що немає ознак того, що штучний інтелект призводить до масового скорочення робочих місць, додавши, що ця технологія має потенціал для трансформації завдань, а не їхнього усунення.

Про це повідомляє Reuters.

Заступниця голови Банку Канади Мішель Алексопулос зазначила, що центральний банк Канади уважно стежить за ринком праці та передбачає, що з поширенням штучного інтелекту деякі робочі місця будуть замінені, а натомість з'являться нові.

"Але, загалом кажучи, дані ще не вказують на масове витіснення працівників через ШІ", — сказала вона перед аудиторією бізнесменів в Оттаві.

Останнє опитування банку Канади серед провідних експертів з управління ризиками у фінансовому секторі показало, що багато хто розглядає ШІ як інструмент для підтримки прийняття рішень, при цьому люди все ще залишаються головними відповідальними.

Говорячи конкретно про Канаду, вона зазначила, що в міру виходу на пенсію старіючого населення дефіцит робочої сили, ймовірно, прискорить розробку нових способів використання ШІ.

Алексопулос зазначила, що поки що не ясно, чи поширення ШІ охопить всю економіку, чи буде зосереджене на певних секторах або завданнях

Голова Тіфф Маклем ​заявив у 2024 році, що впровадження ШІ підприємствами може посилити ціновий тиск у короткостроковій перспективі ​та сприяти зростанню продуктивності у довгостроковій перспективі.

