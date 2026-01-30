США-гіганти готують понад 52 тисячі скорочень через ШІ

Великі американські компанії цього тижня оголосили про плани скорочення десятків тисяч працівників — це ще одна ознака того, що роботодавці "підрізають" штати після кількох років активного найму та тиску інвестицій в ШІ.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та інші компанії сумарно заявили про понад 52 000 скорочень. Частина з них пояснює це потребою зробити структури "стрункішими" на тлі економічної невизначеності та зростаючого тиску інвестувати в ШІ.

Нова хвиля звільнень зосереджена у відносно невеликій групі гігантів, але вона підживлює занепокоєння окремих чиновників ФРС та приватних економістів: ринок праці, який ще недавно "кипів", слабшає.

"Компанії все частіше говорять про звільнення і, схоже, охоче використовують штучний інтелект, щоб знизити витрати на працю", — сказав головний економіст США в Goldman Sachs Девід Мерікл.

Після старту пандемії у 2020 році багато компаній швидко розширювалися: онлайн-торгівля зростала, а масштабні програми стимулювання підштовхнули найм після турбулентного періоду під час піку Covid-кризи.

Однак протягом останнього року ринок праці застиг, оскільки невизначеність щодо торгівлі та ШІ робить роботодавців обережнішими — вони не поспішають ані наймати, ані звільняти людей.

Втрати робочих місць і кількість заявок на допомогу з безробіття трохи зросли, але все ще нижчі за допандемічні рівні. Рівень безробіття минулого місяця становив 4,4% (проти 4,5% у листопаді) і, за словами посадовців ФРС, "показав певні ознаки стабілізації".

"Хоча ми бачимо зростання звільнень у гучних компаніях, загалом за останній рік звільнення не були аномально високими — особливо якщо порівнювати з допандемічними рівнями", — каже економіст Indeed Фелікс Айдала. "Одна з причин, чому сигнали виглядають суперечливими, — це те, що найм зараз набагато повільніший, ніж ми звикли бачити історично".