Куба просить допомоги у найменшої країни світу через нафтове ембарго США – WP

Посадовці Куби звернулися по допомогу до Ватикану, в тому числі до Папи Римського Лева XIV, щоб переконати президента США Дональда Трампа зменшити тиск на острів.

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на джерела.

Представники Куби хочуть, щоб Ватикан виступив посередником на перемовинах зі Сполученими Штатами.

З 1998 року понтифіки засуджували широке торгове ембарго США проти Куби, що діє з 1960 року, навіть коли Ватикан більш тихо виступав посередником між комуністичним урядом і Вашингтоном.

Також Ватикан заклав дипломатичну основу для історичного візиту тодішнього президента США Барака Обами на Кубу в березні 2016 року.

Окрім цього, чинний Папа Римський Лев XIV народився в США (Чикаго, штат Іллінойс) та довгий час працював у Південній Америці. Через це він користується повагою в США, однак адміністрація Трампа не завжди реагує на його критику.

"Не можна оголошувати перемир'я, коли ти буквально стираєш іншу сторону з лиця землі", – відповів раніше Трамп на заклик Папи до припинення вогню на Близькому Сході.

Читайте також Острів несвободи: чи впаде під тиском Трампа комуністичний режим Куби

Нагадаємо:

На початку березня на Кубі стався черговий блекаут через несправність електростанцій та брак ресурсів для їхнього ремонту.

Після викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту.

Після цього країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться.