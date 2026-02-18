Microsoft планує інвестувати 50 мільярдів доларів у ШІ на "Глобальному Півдні"

Microsoft оголосила, що планує інвестувати 50 мільярдів доларів до кінця десятиліття, щоб сприяти поширенню штучного інтелекту в країнах "Глобального Півдня".

Про це повідомляє Reuters.

Про це було оголошено на саміті з питань штучного інтелекту в Нью-Делі, де цього тижня топ-менеджери глобальних гігантів штучного інтелекту зустрілися з кількома світовими лідерами.

Минулого року Microsoft оголосила про інвестиції в штучний інтелект в Індії на суму 17,5 мільярда доларів, оскільки американський технологічний гігант посилив свою ставку на один із найшвидше зростаючих цифрових ринків світу.

"Глобальний Південь" — це країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою або країни з низьким рівнем доходу, переважно в південній півкулі.

