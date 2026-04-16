Виробник кросівок переорієнтувався на ШІ – акції підскочили на 400%

Акції компанії Allbirds подорожчали більш ніж у п'ять разів після того, як виробник взуття оголосив про залучення капіталу та переорієнтацію на інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Компанія зі Сан-Франциско, (штат Каліфорнія, США) повідомила, що укладе угоду про конвертоване фінансування на суму 50 мільйонів доларів з інституційним інвестором і планує використати отримані кошти для придбання графічних процесорів.

Ціна акцій зросла на 435% до 13,33 долара, а ринкова капіталізація компанії склала 116 мільйонів доларів. У середу акції Allbirds також були серед найактивніших на торговельній платформі Fidelity.

Allbirds також планує змінити назву на NewBird AI і з часом переорієнтуватися на надання хмарних обчислювальних потужностей та послуг штучного інтелекту, хоча додаткових подробиць щодо своєї нової стратегії компанія не повідомила.

Ця перебудова відбувається на тлі значного ентузіазму інвесторів щодо акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом зі сподіванням отримати вигоду від сотень мільярдів корпоративних інвестицій, які вливаються у цю технологію, говориться у публікації.

Протягом останніх кількох місяців компанія Allbirds закривала більшість своїх фізичних магазинів через низький попит і перехід до онлайн-партнерств.

Минулого місяця компанія повідомила, що продала свій бренд та активи у сфері взуття компанії American Exchange Group за 39 мільйонів доларів.

Виробник снеків Mondelez використовує новий генеративний інструмент штучного інтелекту для скорочення витрат на виробництво маркетингового контенту на 30–50 %.

Раніше повідомлялося, що акції комунальних послуг, енергетики та матеріалів стали фаворитами інвесторів на тлі "тривоги через штучний інтелект", що охопила Волл-стріт: інвестори переходять у бізнеси з відчутними, матеріальними активами.

Також повідомлялося, що великі американські компанії оголосили про плани скорочення десятків тисяч працівників — це ще одна ознака того, що роботодавці "підрізають" штати після кількох років активного найму та тиску інвестицій в ШІ.