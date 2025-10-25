Mondelez скоротила до 50% витрат на маркетинг завдяки ШІ

Виробник снеків Mondelez використовує новий генеративний інструмент штучного інтелекту для скорочення витрат на виробництво маркетингового контенту на 30–50 %.

Про це повідомив один із керівників компанії, передає Reuters.

Виробник пакованих харчових продуктів почав розробляти цей інструмент минулого року спільно з рекламною компанією Publicis Groupe та ІТ-фірмою Accenture.

Mondelez очікує, що інструмент зможе створювати короткі телевізійні рекламні ролики, які будуть готові до показу вже в наступному році під час святкового сезону, а також, можливо, під час Суперкубка 2027 року, повідомив Джон Халворсон, глобальний старший віцепрезидент Mondelez з питань споживчого досвіду.

Виробник шоколаду Cadbury інвестував у цей інструмент понад 40 мільйонів доларів, сказав Халворсон, додавши, що економія зросте, якщо інструмент зможе створювати більш складні відео.

Зіткнувшись з митами та скороченням бюджетів покупців, Mondelez, як і інші компанії, що виробляють товари широкого вжитку, прагне впровадити штучний інтелект, щоб скоротити витрати на рекламні агентства та прискорити розробку і продаж нових продуктів.

Конкуренти, такі як виробник макаронів і сиру Kraft Heinz (KHC.O), відкриває нову вкладку, і Coca-Cola також випробовують штучний інтелект для реклами.

У 2024 році Coca-Cola запустила святкові рекламні ролики, створені за допомогою штучного інтелекту, хоча деякі споживачі висміяли створених комп'ютером персонажів за відсутність справжніх емоцій.



