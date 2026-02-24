Інвестори почали тікати від ШІ-бульбашки в акції із реальними активами

Акції комунальних послуг, енергетики та матеріалів стали фаворитами інвесторів на тлі "тривоги через штучний інтелект", що охопила Волл-стріт: інвестори переходять у бізнеси з відчутними, матеріальними активами.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Цього тижня підіндекс програмного забезпечення S&P 500 упав до найнижчого рівня від часу безпосередніх наслідків оголошення президентом США Дональдом Трампом у минулому квітні тарифів "дня звільнення", втративши 1,2 трлн доларів сукупної ринкової капіталізації менш ніж за місяць.

Сектор найбільше постраждав від побоювань, що нові інструменти штучного інтелекту можуть перевернути цілі галузі. Ці побоювання також вдарили по керуючим статком і страховим компаніям.

Водночас підіндекс комунальних послуг S&P 500 зріс на 9%, а енергетичні акції додали 23%: сектори зі значними фізичними активами раптово знову стали модними після років відставання від "легких на активи" технологічних бізнесів.

"Усі ці "легкі на капітал" бізнеси, які історично могли масштабуватися, - це також ті, які можуть бути легко витіснені", - сказав європейський стратег Goldman Sachs Гійом Жессон.

Натомість "капіталомісткі бізнеси складно відтворити, це потребує часу", додав він.

"Вони більш захищені від ризику навколо штучного інтелекту", - зауважив Жессон, назвавши зростаючі сектори "акціями гало": значні активи, низький ризик застарівання.

Технологічно насичений індекс Nasdaq у вівторок на ранніх торгах зріс на 0,8%, оскільки акції стабілізувалися після понеділкових втрат.

Американські розробники програмного забезпечення Intuit, AppLovin, Gartner і Workday з початку року подешевшали щонайменше на 40%.

Водночас енергетична компанія Generac Holdings і виробник скла Corning Inc - серед найбільших лідерів зростання в S&P цього року. Нафтові гіганти Exxon і Chevron у 2026 році додали понад 20%.

У Європі найбільшими переможцями фондового ринку цього року стали постачальник для оборонного та енергетичного секторів Kongsberg Gruppen і судноплавна компанія-оператор нафтових танкерів Frontline Plc - обидві подорожчали приблизно на 50% з початку року.

У вівторок Goldman запустив новий європейський "кошик" капіталомістких акцій: його складові зросли на 12% з початку року, тоді як ширший індекс Stoxx Europe 600 додав 6%. "Капіталолегкий" кошик банку, навпаки, знизився на 2% з початку року.

Читайте також: Загралися. Технологічні компанії світу створили бульбашку ШІ?

Нагадаємо:

Сполучені Штати з вівторка 24 лютого запровадили додатковий тариф у розмірі 10% на всі товари, на які не поширюються пільги, йдеться в повідомленні Митної та прикордонної служби США.