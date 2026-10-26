В Умані викрили підпільну фабрику на 50 тисяч пачок сигарет

На Черкащині сімом учасникам групи, які налагодили незаконне виробництво сигарет у промислових масштабах, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.

Потужність підпільної фабрики становила близько 50 тисяч пачок на добу. Орієнтовна вартість вилученого обладнання, тютюнової продукції та іншого майна – близько 30 млн грн.

Незаконну діяльність викрили детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило, що семеро учасників групи, серед яких мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей, організували виготовлення сигарет під марками відомих українських та європейських брендів для подальшого збуту.

Підпільну фабрику облаштували у складському приміщенні на околиці Умані. Там фігуранти встановили промислове обладнання та налагодили повний цикл виробництва тютюнових виробів.

Приміщення забезпечили сировиною, сигаретним папером і пакувальними матеріалами. Для безперебійної роботи виробничої лінії використовували резервні джерела живлення.

Під час обшуків правоохоронці вилучили лінію повного циклу для виробництва сигарет, понад 295 тис. пачок сигарет різних торговельних марок, 95 мішків ферментованого тютюну, 268 ящиків пакувальних матеріалів та 138 рулонів сигаретного паперу.

Крім того, вилучено понад 36 тисяч доларів США, вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи. Загальна орієнтовна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн.

Наразі сімом учасникам групи повідомлено про підозру в незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту тютюнових виробів.

Оперативне супроводження здійснювали працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо:

На Львівщині викрили підпільну фабрику на 70 тисяч пачок сигарет на добу: про підозру повідомили дев'ятьом учасникам групи.

На Закарпатті викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю: під виглядом продукції відомих українських брендів його постачали до продуктових магазинів області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо осіб, які підпільно виробляли у Кривому Розі контрафактні цигарки і алкоголь.

Правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала фальсифіковане пальне на Київщині: близько 200 мільйонів гривень легалізовували через підконтрольні підприємства.

Раніше детективи Головного підрозділу детективів БЕБ на Черкащині викрили групу осіб, які налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах.