Дроблення бізнесу через 130 ФОПів: БЕБ змусило мережу магазинів сплатити податки

Мережа магазинів м'ясної продукції, яка працювала через 130 підконтрольних ФОПів і яку викрили на ухиленні від сплати податків, повернуто до держбюджету 23,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки

"Понад 23,5 млн грн несплачених податків повернуто до державного бюджету за результатами розслідування схеми дроблення бізнесу в мережі магазинів м'ясної продукції", – говориться у повідомленні.

Для зменшення податкового навантаження службові особи товариства оформлювали продажі через 130 підконтрольних ФОП.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України встановили, що протягом 2024–2025 років товариство продавало продукцію через власну мережу магазинів, однак частину доходів оформлювало на підприємців.

Для цього товариство продавало їм продукцію та супутні товари за цінами, на 5–30% нижчими за кінцеві. Надалі товари реалізовували покупцям від імені ФОП. Так частина доходу обліковувалася у підприємців, що дозволяло товариству сплачувати менше податків.

"ФОП лише формально були незалежними: не вели самостійної діяльності та не вирішували, яку продукцію закуповувати й продавати. Їх використовували для штучного розподілу доходів єдиного бізнесу", – зазначили у БЕБ.

Унаслідок цього бюджет недоотримав 23,5 млн грн податків, і цю суму збитків підтверджено судовою економічною експертизою.

Головному бухгалтеру товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час розслідування збитки відшкодовано повністю. Матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Мережу секондхендів змусили повернути до держбюджету 51,5 мільйона гривень за результатами розслідування схеми дроблення бізнесу: компанія перейшла на прозору модель роботи.

Раніше повідомлялося, що українська мережа техніки "Ябко", яку раніше звинувачували в ухиленні від сплати ПДВ, заявила, що після розслідування БЕБ відмовляється від використання моделі ФОП та відшкодує державі збитки.

На Вінниччині детективи БЕБ скерували до суду справу про ухилення від сплати податків: фірма, яка торгує побутовою технікою, використовувала штучне дроблення бізнесу і не сплатила до бюджету 7,6 млн грн.

Раніше детективи БЕБ виявили, що київське підприємство оформило фіктивні закупівлі пального, занизивши податкові зобов'язання на 12 мільйонів гривень, використавши для цього конвертаційний центр.