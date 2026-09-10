У Imperial Brands розповіли про наслідки удару РФ по тютюновій фабриці

Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників 8 вересня тютюнова фабрика Imperial Brands у Києві зазнала значних пошкоджень, роботу зупинено.

Про це розповіли у компанії Imperial Brands Ukraine.

"Внаслідок атаки було пошкоджено виробничі потужності та інфраструктуру підприємства. На щастя, серед працівників постраждалих немає", – говориться у повідомленні.

Роботу фабрики зупинено, наразі компанія оцінює повний масштаб руйнувань.

У Imperial Brands зазначили, що фабрика у Києві є важливим виробничим майданчиком компанії в Україні. Підприємство виробляє для українського ринку низку брендів, зокрема Davidoff, West, Jade та Прима.

Компанія взаємодіє з рятувальними службами та правоохоронними органами, говориться у повідомленні.

"Висловлюємо щиру вдячність усім фахівцям, які працюють на місці подій та долучені до ліквідації наслідків атаки", – зазначили у Imperial Brands Ukraine.

Нагадаємо:

8 вересня російські війська пошкодили у Києві десятки житлових та промислових обʼєктів.

7 вересня внаслідок російської атаки у місті Прилуки на Чернігівщині сталася пожежа на тютюновій фабриці, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.

У ніч на 5 серпня 2026 року російські загарбники знищили склади, на яких зберігалась продукція Japan Tobacco International (JTI) та "Імперіал Брендс Україна".

Компанія "Філіп Морріс в Україні" повідомила, що вночі 30 січня внаслідок ракетного удару було пошкоджено частину її фабрики в Харкові.

Раніше видання The New York Times писало, що Росія посилила удари по об'єктах американських компаній в Україні, намагаючись підірвати її економіку. Під атаки потрапили активи Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex та Bunge. З початку 2026 року атаки лише посилилися ы за чотири тижні були вражені об'єкти Bunge, Philip Morris і Mondelez.