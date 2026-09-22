Фабрика тютюнового гіганта у Кременчуці двічі потрапила під удари РФ

Фабрика JTI у Кременчуці двічі зазнала російських ударів у вересні, підприємство залишається закритим, постраждалих серед працівників немає.

Про це JTI Україна повідомила у коментарі "Економічній правді".

Роботу фабрики призупинили ще до ударів. Наразі підприємство залишається закритим, а компанія разом з органами влади оцінює безпекову ситуацію та умови для відновлення роботи.

22 вересня Полтавська ОВА повідомляла про російський удар по промисловому підприємству та об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі, не називаючи підприємство.

У JTI також спростували заяви російської сторони про нібито військове виробництво на фабриці.

"Кременчуцька фабрика виробляє виключно тютюнову продукцію. JTI виробляє та реалізує тютюнову продукцію і ніколи не була залучена до військового виробництва", — наголосили в компанії.

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Нагадаємо:

У серпні російська атака знищила склад готової продукції JTI Україна на Київщині. Тоді компанія також заявляла, що не очікує перебоїв із постачанням.