На ринку України – рекордна за два роки частка нелегальних сигарет

Втрати бюджету від нелегальної торгівлі сигаретами перевищили 36 млрд грн на рік, поточний показник є найвищим за останні два роки.

Такі дані досліждення Kantar Україна.

"У липні 2026 року частка нелегальної тютюнової продукції зросла до 21.6% проти 19.8% у квітні та 17.6% у лютому. Поточний показник є найвищим за останні два роки", – говориться у повідомленні."Kantar Україна" проводить моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні на замовлення провідних виробників тютюнової продукції.

Зростання загального показника порівняно з попередньою хвилею відбулося переважно шляхом збільшення частки продукції, маркованої написом Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні. Її частка зросла з 7.8% у квітні до 10.9% у липні 2026 року.

Водночас частка підробленої продукції, зокрема продукції з підробленими акцизними марками, знизилася з 11.2% у квітні до 9.1% у липні, говориться у повідомленні.

"За таких обсягів ринку річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 36.4 млрд грн", – зауважують аналітики.

За даними дослідження, 37% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками. Основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE.

У сегменті продукції, маркованої написом Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, 57% сигарет, як зазначено на упаковці, вироблені Винниківською тютюновою фабрикою, ще 41% – Marshall Finest Tobacco.

Найпоширенішими торговими марками цієї категорії залишаються Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa та Brut.

Географія нелегальної торгівлі у липні суттєво не змінилася: 68% всієї нелегальної продукції зосереджено у семи регіонах. На Дніпропетровщину припадає 18%, на Харківську область – 12%, Одеську – 11%, на Київ та Київську область – 8%.

Львівська область – 7%, Кіровоградська – 6%, Хмельницька – 6%.

Кіоски та магазини залишаються основними каналами збуту, через які реалізується близько двох третин нелегальної тютюнової продукції, зазначають дослідники.

Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні за липень 2026

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