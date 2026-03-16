На Черкащині працювала підпільна фабрика сигарет: БЕБ розповіло про великі масштаби

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу осіб, які налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що семеро учасників групи, серед яких мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей, налагодили підпільне виробництво сигарет відомих українських та європейських брендів.

Незаконну фабрику облаштували у складському приміщенні на околиці Умані, де встановили промислове обладнання та налагодили повний цикл виготовлення тютюнових виробів.

Потужність виробництва становила близько 50 тисяч пачок сигарет на добу. Для безперебійної роботи зловмисники обладнали приміщення резервними джерелами живлення.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили лінію повного циклу для виробництва сигарет, 295 745 пачок сигарет різних торговельних марок, 95 мішків ферментованого тютюну, 268 ящиків пакувального матеріалу, 138 рулонів сигаретного паперу, понад 36 тисяч доларів США, вантажівку, мобільні телефони та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та майна становить близько 30 млн гривень.

