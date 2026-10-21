На Львівщині викрили підпільну фабрику: щодоби виготовляла по 70 тисяч пачок сигарет

На Львівщині викрили підпільну фабрику на 70 тисяч пачок сигарет на добу: про підозру повідомили дев'ятьом учасникам групи.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.

"На Львівщині дев'ятьом учасникам групи, які організували підпільне виробництво сигарет потужністю близько 70 тис. пачок на добу, повідомлено про підозру. Загальна вартість вилученого під час обшуків майна перевищує 50 млн грн", – зазначають правоохоронці.

Незаконне виробництво викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з оперативними працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Слідство встановило, що в одному зі складських приміщень області учасники групи облаштували фабрику з повним циклом виготовлення сигарет із фільтром під виглядом продукції відомих міжнародних брендів.

Для безперервної роботи встановили промисловий генератор, а для працівників облаштували житлові приміщення на території виробництва.

Під час обшуків детективи вилучили виробничу лінію, 54 короби готових сигарет, 36 коробів тютюнової сировини, фільтр-палички, сигаретний папір, пакувальну плівку, фольгу, поліграфічну продукцію з маркуванням відомих міжнародних брендів та інше обладнання.

Дев'ятьом учасникам групи інкримінують незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів.

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