В ОККО розповіли, на що витратять 1,26 мільярдів гривень дивідендів

ОККО спрямує 1,26 млрд грн дивідендів за 2024 рік на нові інвестиційні проєкти групи в енергетиці та агро.

Про це з посиланням на CEO групи Василя Даниляка повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Група компаній ОККО, в яку входить оператор однойменної мережі АЗК "Концерн "Галнафтогаз", спрямує його дивіденди за 2024 рік у розмірі 1,26 млрд грн на нові інвестиційні проєкти групи в енергетиці та агро", – говориться у повідомленні.

"Будуємо ВЕС потужністю 147 МВт, в планах друга черга, але вже більшої потужності – на 190 МВт; в процесі будівництва також завод з виробництва біопалив, розвиваємо аграрний напрямок", – розповів Даниляк.

За його словами, інвестиції тільки в альтернативну енергетику складають понад 600 млн євро.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України надав ТОВ "Окко-Драйв" дозвіл на набуття контролю над активами кількох компаній через оренду автозаправних станцій.

АМКУ раніше також розпочав справу про оренду "ОККО-Драйв" 19 АЗК KLO, які належать компаніям "Автобансервіс", "КЛО" та "Джинджер-С".

Таким чином, у разі позитивних рішень комітету ОККО візьме під свій контроль 57 автозаправних станцій KLO у Києві й столичному регіоні.

Також АМКУ надав дозвіл АТ "Концерн Галнафтогаз" (мережа АЗС ОККО) на придбання контрольної частки в ТОВ "Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА".

Раніше повідомлялося, що за підсумками діяльності у 2024 році компанії, що входять до складу групи ОККО, сумарно заплатили 21,1 мільярд гривень податків до бюджету та державних фондів. Це на 5,6 мільярда гривень, або на 36%, більше, ніж у 2023 році.