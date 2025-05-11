В ОККО рассказали, на что потратят 1,26 миллиардов гривен дивидендов

ОККО направит 1,26 млрд грн дивидендов за 2024 год на новые инвестиционные проекты группы в энергетике и агро.

Об этом со ссылкой на CEO группы Василия Даниляка сообщает "Интерфакс-Украина".

"Группа компаний ОККО, в которую входит оператор одноименной сети АЗК "Концерн "Галнафтогаз", направит его дивиденды за 2024 год в размере 1,26 млрд грн на новые инвестиционные проекты группы в энергетике и агро", - говорится в сообщении.

"Строим ВЭС мощностью 147 МВт, в планах вторая очередь, но уже большей мощности - на 190 МВт; в процессе строительства также завод по производству биотоплива, развиваем аграрное направление", - рассказал Даниляк.

По его словам, инвестиции только в альтернативную энергетику составляют более 600 млн евро.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины предоставил ООО "Окко-Драйв" разрешение на приобретение контроля над активами нескольких компаний через аренду автозаправочных станций.

АМКУ ранее также начал дело об аренде "ОККО-Драйв" 19 АЗК KLO, которые принадлежат компаниям "Автобансервис", "КЛО" и "Джинджер-С".

Таким образом, в случае положительных решений комитета ОККО возьмет под свой контроль 57 автозаправочных станций KLO в Киеве и столичном регионе.

Также АМКУ предоставил разрешение АО "Концерн Галнафтогаз" (сеть АЗС ОККО) на приобретение контрольной доли в ООО "Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов ТОКА".

Ранее сообщалось, что по итогам деятельности в 2024 году компании, входящие в состав группы ОККО, суммарно заплатили 21,1 миллиард гривен налогов в бюджет и государственные фонды. Это на 5,6 миллиарда гривен, или на 36%, больше, чем в 2023 году.