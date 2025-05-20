У Іспанії знову blackout – цього разу немає Інтернету та телефонного зв’язку

Іспанія зіштовхнулася з ще одним блекаутом, цього разу не працюють телефони та відсутній Інтернет.

Про це пише LBC.

"Всі мобільні мережі в Іспанії зникли, лише через чотири тижні після того, як країна постраждала від загальнонаціональних відключень. Усі провідні провайдери в Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil та O2, страждають від відключення", – говориться у повідомленні.

"Клієнти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати повідомлення чи використовувати мобільні дані внаслідок відключення, яке почалося приблизно о 5 ранку згідно з даними веб-сайту DownDetector", – інформує LBC.

"Ця проблема поширилася на більшу частину країни, проблеми зафіксовані у всіх великих містах, включаючи Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсію, Мурсію, Севілью та Білаво. Люди по всій країні повідомляють про відсутність сигналу, повне відключення та проблеми з Інтернетом", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталося раптове відключення електроенергії. Цілі міста залишилися без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнено рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним із найпотужніших в історії новітньої Європи.

Згодом повідомлялося, що відключення електроенергії, що сталося 28 квітня і торкнулося майже всієї континентальної Іспанії, обійшлося країні в майже 400 мільйонів євро. Таку оцінку дав CaixaBank SA — найбільший банк Іспанії.

Згідно з аналізом CaixaBank SA, споживчі витрати того дня впали на 34%. Ці дані базуються на використанні банківських карток, онлайн-покупках і зняттях готівки в банкоматах. Частину втрат вдалося компенсувати в наступні дні, однак чисте зниження становило 15% від звичайного рівня витрат.

Президент іспанської асоціації роботодавців Антоніо Гараменді оцінив вплив відключення електроенергії в країні у 0,1% ВВП або близько 1,6 мільярда євро, і звернувся до Консорціуму з питань страхових компенсацій для можливих претензій. Гараменді навів приклад, що запуск нафтопереробних заводів може зайняти тижні, інакше доменні печі галузі можуть постраждати.