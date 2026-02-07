Утримання доріг Харківщини профінансовано на 15% – Служба відновлення

Харківська область має значний дефіцит бюджету на утримання доріг державного значення.

Про це у інтерв'ю виданню "Думка" розповів начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв.

За його словами, через війну значно скоротилися видатки на утримання доріг. Про будівництво нових об'єктів взагалі не йдеться.

"Дефіцит бюджету. Значно скоротилися видатки на утримання об'єктів інфраструктури – автомобільні дороги і мости. У цьому році 15% від потреби на утримання", – констатує Алексєєв.

Він уточнив, що Служби відновлення та розвитку інфраструктури опікується лише автомобільними дорогами державного значення.

"Із капітальних видатків у нас були наразі не будівництво нових об'єктів, а відновлення мостів, які були зруйновані в ході бойових дій. Тут ми відпрацювали", – сказав начальник служби.

Будівництво нових об'єктів, будівництво нових доріг, мостів – усе на паузі, зазначив Алексєєв.

Він додав, що Служба намагається підтримувати в належному стані те, що є (ямковий ремонт, зимове утримання), але за відсутності нормального бюджетного фінансування це складно.

Нагадаємо:

Раніше премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів погодив виділення понад 2,4 мільярдів гривень на додаткове фінансування доріг та пального для генераторів у прифронтових областях країни.

Раніше повідомлялося, що у прифронтових регіонах завершили реконструкцію двох мостів, які забезпечують важливі логістичні коридори.

Раніше повідомлялося, що у місті Лозова на Харківщині планують відремонтувати дорогу за 38 млн грн. Громадська організація "Харківський антикорупційний центр" повідомив, що ремонт дороги на одній вулиці за 38 мільйонів – це рекорд на території Харківської області з початку повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині на автомобільній дорозі Сколе – Славське одразу кілька дорожніх бригад ведуть будівельні роботи на 5 мостових переходах.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує виділити 615 мільйонів гривень на підтримку Сумської, Дніпропетровської, Донецької областей.

На Київщині проклали тестову ділянку дороги за інноваційною корейською технологію. Тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів розташований на дорозі Залісся — Заворичі.