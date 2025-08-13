USDA зменшило прогноз врожаю соняшника в Україні

Міністерство сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) зменшили прогноз виробництва соняшника в Україні в 2025/26 маркетинговому році до 13,5 млн тонн. Про це пише Latifundist.com.

Така оцінка американських аналітиків на 500 тис тонн менша, ніж минулого місяця, але на 500 тис. тонн більша за врожай 2024/25 МР, говориться у повідомленні.

Виробництво соняшникової олії зменшиться на 215 тис тонн до 5,6 млн тонн, якщо порівнювати з прогнозом минулого місяця. В річному вимірі прогноз показує зростання на 342 тис тонн. Експорт олії зросте на 275 тис тонн рік до року.

Нагадаємо:

Раніше USDA прогнозувало, що врожай кукурудзи в Україні 2025/26 маркетинговому році може сягнути 34 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

Миколаївщина через посуху втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину врожаю соняшника. А у Херсонської області посівам соняшнику завдало шкоди масове нашестя сарани.

Раніше повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися з 14,1 млн тонн до 13,6 млн тонн. Ключові регіони вирощування соняшнику в Україні продовжують страждати від історично низьких запасів вологи в ґрунті, поглиблених недостатніми зимовими опадами.