USDA дає новий прогноз урожаю зернових в Україні

Міністерство сільського господарства США (United States Department of Agriculture, USDA) прогнозує, що врожай кукурудзи в Україні 2025/26 маркетинговому році може сягнути 34 млн тонн.

Про це пише видання Latifundist.

Оцінка USDA враховує дані Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо площ посівів і врожайності, говориться у повідомленні.

Цього року очікується, що українські аграрії зберуть 22,8 млн тонн пшениці, що відповідає торішньому показнику. Урожай кукурудзи прогнозується на рівні 34,7 млн т (+29%).

Ячменю зберуть менше – 4,9 млн т (–10% до минулого сезону). Також меншим очікується урожай жита — 200 тис. т (–8%).

"На момент написання звіту майже по всій території України розвивався дефіцит ґрунтової вологи, що може негативно вплинути на врожайність кукурудзи у 2025/26 маркетинговому році. Офіс може знизити свій прогноз врожайності кукурудзи, якщо ситуація збережеться", — говориться у звіті.

Також оновлено прогноз експорту. Експорт пшениці складе 15 млн т (–5%), кукурудзи — 28,5 млн т (+29%), ячміня — 3,2 млн т (+42%), жита — 10 тис. т (–9%).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства в 2025 році очікує зібрати її на рівні 21,2 млн тонн проти 22 млн тонн рік тому, тобто на 5% менше. Обсяги експорту пшениці в міністерстві оцінюють в межах 15-16 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що аналітики ASAP Agri переглянули прогноз урожаю соняшнику через затяжну посуху в Україні. У 2025/26 маркетинговому році може скоротитися до 13,6 млн тонн з прогнозованих до того 14,1 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що збір зернових і зернобобових культур в Україні суттєво відстає від минулорічних темпів.

Раніше повідомлялося, що врожай соняшнику в Україні в 2025/26 МР може скоротитися з 14,1 млн тонн до 13,6 млн тонн. Ключові регіони вирощування соняшнику в Україні продовжують страждати від історично низьких запасів вологи в ґрунті, поглиблених недостатніми зимовими опадами.

Раніше повідомлялося, що переробка соняшнику в Україні в червні скоротилася, склавши близько мільйону тонн (-11% до травня) – це нижче попередніх очікувань.

У сезоні, що завершився експорт зернових та олійних з України впав майже на 11 млн тонн. За даними Української зернової асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).

В УЗА вважають, що Україна у 2025/26 маркетинговому році зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн. А експорт зросте до 24 млн тонн проти 21,5 млн тонн у 2024/25 МР.