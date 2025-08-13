USDA уменьшило прогноз урожая подсолнечника в Украине

Министерство сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture, USDA) уменьшили прогноз производства подсолнечника в Украине в 2025/26 маркетинговом году до 13,5 млн тонн. Об этом пишет Latifundist.com.

Такая оценка американских аналитиков на 500 тыс. тонн меньше, чем в прошлом месяце, но на 500 тыс. тонн больше урожая 2024/25 МГ, говорится в сообщении.

Производство подсолнечного масла уменьшится на 215 тыс тонн до 5,6 млн тонн, если сравнивать с прогнозом прошлого месяца. В годовом измерении прогноз показывает рост на 342 тыс тонн. Экспорт масла вырастет на 275 тыс тонн год к году.

Напомним:

Ранее USDA прогнозировало, что урожай кукурузы в Украине 2025/26 маркетинговом году может достичь 34 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается дефицит предложений подсолнечного масла, который вызвали ограниченным предложением подсолнечника и переходом большинства заводов на переработку сои и рапса.

Николаевщина из-за засухи потеряла почти весь урожай кукурузы и половину урожая подсолнечника. А в Херсонской области посевам подсолнечника нанесло ущерб массовое нашествие саранчи.

Ранее сообщалось, что урожай подсолнечника в Украине в 2025/26 МГ может сократиться с 14,1 млн тонн до 13,6 млн тонн. Ключевые регионы выращивания подсолнечника в Украине продолжают страдать от исторически низких запасов влаги в почве, усугубленных недостаточными зимними осадками.