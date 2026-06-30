Термін використання накопичених коштів "Нацкешбеку" продовжили на місяць

Щоб усі українці встигли використати кошти "Нацкешбеку" після їх зарахування, уряд продовжить термін їхнього використання до 31 липня.

Про це повідомили у "Дії".

Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня.

Мінекономіки підготувало проєкт рішення, який продовжить строк використання коштів програм "Національного кешбеку"; "Зимової тисячі" та "Кешбеку на пальне".

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Програма "Національний кешбек" продовжить працювати у звичному режимі.

Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Кешбек можна витратити на комунальні послуги, ліки та медичні вироби, книги й друковану продукцію, поштові послуги, продукти українського виробництва, благодійність і донати на ЗСУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 30 червня є останнім днем, коли можна використати вже накопичені кошти за програмою "Національний кешбек", а невикористані до кінця дня кошти повернуться до державного бюджету.