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Термін використання накопичених коштів "Нацкешбеку" продовжили на місяць

Семен Рубан — 30 червня, 18:20
Термін використання накопичених коштів Нацкешбеку продовжили на місяць
Термін використання виплат "Нацкешбеку" продовжили на місяць

Щоб усі українці встигли використати кошти "Нацкешбеку" після їх зарахування, уряд продовжить термін їхнього використання до 31 липня.

Про це повідомили у "Дії".

Із 3 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Разом із квітневою виплатою українці отримають і кешбек на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня.

Мінекономіки підготувало проєкт рішення, який продовжить строк використання коштів програм "Національного кешбеку"; "Зимової тисячі" та "Кешбеку на пальне".

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Програма "Національний кешбек" продовжить працювати у звичному режимі.

Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна використати до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Кешбек можна витратити на комунальні послуги, ліки та медичні вироби, книги й друковану продукцію, поштові послуги, продукти українського виробництва, благодійність і донати на ЗСУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 30 червня є останнім днем, коли можна використати вже накопичені кошти за програмою "Національний кешбек", а невикористані до кінця дня кошти повернуться до державного бюджету.

Кешбек уряд виплати

уряд

Термін використання накопичених коштів "Нацкешбеку" продовжили на місяць
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