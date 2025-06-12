Уряд затвердив план підготовки до нового опалювального сезону

Кабінет Міністрів України затвердив комплекс заходів, які дозволять підготуватись до проходження опалювального сезону.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Передбачені заходи (ремонти, створення запасів палива, підготовку будинків, лікарень та інші організаційно-технічні дії) мають забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури.

Відповідне розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження" вже ухвалене.

"План передбачає ремонтні й відновлювальні роботи в енергетиці, підготовку систем теплопостачання, житлового фонду та соціальної сфери. Також передбачено накопичення палива й матеріалів, необхідних для проходження опалювального сезону", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 30 травня створив штаб з підготовки до опалювального сезону

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 1,1 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві під час наступного опалювального сезону. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

З початку року і станом на 5 травня імпорт природного газу до України становив 1,12 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже в 10 разів.

Раніше повідомлялося, що у станом на 5 травня імпорт природного газу до України склав 1,12 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже в 10 разів.

Також повідомлялося, що у Києві загальний борг за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищує 7 млрд грн.