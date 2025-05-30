Уряд почав готуватися до опалювального сезону: Шмигаль розповів про перші кроки

Кабінет міністрів 30 травня створив штаб з підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влад; буде оперативно розв’язувати проблемні питання.

Штаб очолить віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами Шмигаля, уряд наразі веде активну підготовку до опалювального сезону. Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року.

Прем'єр-міністр також розповів, що вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у планах на 2025 рік підключити понад 900 МВт таких потужностей.

"Також маємо понад 1,1 млрд євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

З початку року і станом на 5 травня імпорт природного газу до України становив 1,12 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже в 10 разів.

У Києві загальний борг за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищує 7 млрд грн.