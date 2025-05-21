У Києві борги за опалення та гарячу воду перевищили 7 мільярдів

У Києві загальний борг за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищує 7 млрд грн.

Про це повідомив директор структурного підрозділу "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Він також зазначив, що до громадян, які накопичили значну заборгованість та ігнорують будь-які механізми її погашення, "Київтеплоенерго" змушене буде застосовувати практику судових позовів.

За словами Лопатіна, багато з боржників, які роками ігнорують платіжки, – власники елітного житла або кількох квартир, матеріальне становище яких дозволяє сплачувати комунальні послуги.

Він повідомив, що станом на початок травня у Києві зафіксовано два борги-антирекорди. Так, елітна квартира на пр. Володимира Івасюка, 24 (Оболонська набережна) площею 175 кв. м накопичила борг понад 310 тис. грн. До боржника застосовані штрафні санкції у розмірі 48 тис. грн. Тож сума до сплати становить майже 360 тис. грн.

Ще одне елітне помешкання 171 кв. м на Дніпровські набережній, 14-б не платить комуналку та винне підприємству 330 тис. грн. Штрафні санкції склали понад 50 тис. грн. Боржник має сплатити Київтеплоенерго понад 380 тис. грн.

Нагадаємо:

Станом на кінець березня заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла порівняно з початком опалювального сезону на 6,5% і досягла 8 млрд грн.