Уряд виділив мільярд на закупівлю модульних котелень для Миколаєва

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1,1 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві під час наступного опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Будуємо нову генерацію. Посилюємо захист енергооб’єктів. Ремонтуємо все, що можна відремонтувати.

Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти Уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації", – розповів Шмигаль.

Зокрема, йдеться про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. За словами прем’єра, це зможе забезпечити тепло в домівках Миколаєва.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 30 травня створив штаб з підготовки до опалювального сезону.