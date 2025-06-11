Уряд виділив мільярд на закупівлю модульних котелень для Миколаєва
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1,1 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві під час наступного опалювального сезону.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Будуємо нову генерацію. Посилюємо захист енергооб’єктів. Ремонтуємо все, що можна відремонтувати.
Ворог постійно атакує Миколаївську ТЕЦ, а тому кошти Уряд виділяє на будівництво саме розподіленої теплової генерації", – розповів Шмигаль.
Зокрема, йдеться про закупівлю 18 блочно-модульних котелень загальною потужністю понад 70 МВт. За словами прем’єра, це зможе забезпечити тепло в домівках Миколаєва.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів 30 травня створив штаб з підготовки до опалювального сезону.