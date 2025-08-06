Уряд затвердив Цивінського на посаді голови Бюро економічної безпеки

Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

Про це у Telegram написала прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури", – повідомила вона.

"Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

На засіданні уряд вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро.

Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), заявив, що Служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення.

Та Кабмін не затверджував Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України.