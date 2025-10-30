Уряд запускає масштабну цифровізацію ринку праці

Уряд ухвалив постанову, яка запускає масштабну цифровізацію ринку праці, ядром якої є цифрова система Обрій. Вона має забезпечити більш ефективне працевлаштування, менше паперу, рішення на основі даних.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У цифровій системі можна буде зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях, отримати грант на навчання, та отримати підтвердження кваліфікації, повідомляє уряд.

Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості. Обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.

"Сьогодні значна кількість українців знаходяться поза формальним ринком праці – або економічно неактивні, або працюють неофіційно", – говориться у повідомленні.

"Ключова перешкода — застарілість бізнес-процесів, недостатність цифровізації різних державних сервісів у сфері зайнятості; нестача інформації для ефективного аналізу і прогнозування трендів на ринку праці тощо", – вважають урядовці.

Через це фахівці Центру зайнятості часто не мають достатніх даних, щоб спрямувати людину, яка шукає роботу, саме в ту сферу, де її навички можуть бути затребуваними, пояснює міністерство.

Так само, часто не вистачає звʼязку між потребами роботодавців і тим, яким навичкам і кваліфікаціям навчають різні провайдери навчальних програм.

Відтак, уряд створює єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці, залучає бізнес й освітні заклади до підбору та перекваліфікації.

"Привʼяжемо програми перенавчання працівників до конкретних потреб роботодавців. Імплементуємо у ринок праці сучасні довідники професій і навичок, узгоджені з практиками ЄС. Створимо умови для аналітики й моніторингу у реальному часі", – обіціяє Мінекономіки.

Цифрова система Обрій об'єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі.Сервісний підхід — на практиці: заява через Дію, і держава супроводжує людину від першого до останнього дня роботи, і найважливіше – також і після втрати роботи, допомагаючи людині повернутись до працевлаштування і власного заробітку.

"Наш фокус — повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри", – заявив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Один з ключових інструментів цього — оптимізація і цифровізація бізнес процесів, налаштування обмінів між різними державними реєстрами, побудова системи, яка уможливить системний і регулярний аналіз пропозиції і попиту на ринку праці, а також навчиться прогнозувати баланс попиту і пропозиції", — зазначає він.

Технічні вимоги щодо функціонування системи Обрій розробили за сприяння проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості" (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev. Виконавчий партнер — Офіс ефективного регулювання BRDO.

