Мобільні центри зайнятості допомогли понад 15 тисячам українцям

За два роки роботи мобільні центри зайнятості виїжджали до людей понад 300 разів і надали послуг 15 тисячам осіб.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості України.

"З 2023 року мобільні центри діють в чотирьох прифронтових областях – Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській та на Одещині, як найбільшому за територією регіоні із великою кількістю громад та віддалених населених пунктів", – повідомляє держслужба.

За 2 роки роботи, мобільні центри виїжджали до людей понад 300 разів і надали послуг 15 тисячам осіб.

Мобільний центр зайнятості – це спеціальний транспортний засіб, який обладнаний комп'ютерною технікою, інтернетом, генератором, зарядною станцією, розкладними меблями, тобто всім, що необхідно для роботи.

Фахівці центрів зайнятості надають людям консультації щодо працевлаштування, навчання, грантових програм, можливостей долучення до тимчасових робіт.

"До такої роботи залучено 3 тисячі роботодавців і вже працевлаштовано 1,5 тис. безробітних. Послуги профнавчання отримали близько 450 людей, а ще 400 – скористалися правом на навчання за ваучером", – говориться у повідомленні.

Крім цього, жителям цих регіонів надано понад 170 грантів для створення чи розвитку власного бізнесу. До суспільно-корисних робіт залучено 1,2 тисячі мешканців прифронтових територій.

"Мобільні центри зайнятості стали прикладом дійсно якісних рішень в умовах повномасштабної агресії. Державна служба зайнятості змогла адаптуватися до викликів війни та надає свої послуги у найбільш віддалених, прифронтових та деокупованих громадах", – говориться у повідомленні.

Проект "Мобільні центри зайнятості" реалізовано за сприяння Програми розвитку ООН в Україні в межах Програми із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що найбільше відгуків на платформі OLX Робота цього року збирають вакансії, повʼязані з текстами, комунікацією та онлайн-обслуговуванням.

У Києві презентували найбільшу гуманітарну ініціативу для внутрішньо переміщених осіб "Прихисток. Робота", яка покликана допомогти ВПО знайти роботу та житло, щоб повноцінно інтегруватися у нових громадах.

Також повідомлялося, що від 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності новий підхід до працевлаштування людей з інвалідністю, роботодавці зможуть отримувати компенсацію не лише за технічні засоби, а за повний комплекс організаційних змін, необхідних для комфортної роботи.