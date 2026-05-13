Аукціони на розмінування вперше проведуть на приватних сільгоспземлях

Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) вперше оголосив аукціони на послуги розмінування земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності приватних домогосподарств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерств економіки.

Наразі в системі два такі аукціони. Ділянки, які планується очистити в межах бюджетної програми "Гуманітарне розмінування", розташовані в Ізюмському районі Харківської області.

"Після старту цьогорічної програми "Гуманітарне розмінування" ми отримали понад сотню заявок від фермерів та одноосібників на очищення більше, ніж 25 тисяч гектарів. І більшість заявок — саме від приватних домогосподарств", — сказав заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

ЦГР оголосив аукціон на розмінування ділянки площею 4 гектари зі стартовою вартістю робіт 505 тис грн.

Вона розташована неподалік від Сулигівки (Ізюмський район) і забруднена протитранспортними мінами, вибухонебезпечними предметами, що не здетонували, та залишеними боєприпасами.

Ще на одному аукціоні учасники будуть змагатися за право очистити ділянку площею 0,59 га біля села Вовчий Яр (Ізюмський район). Стартова вартість робіт становить 75,3 тис грн.

Земля забруднена протипіхотними та протитранспортними мінами, вибухонебезпечними предметами, що не здетонували, та касетними боєприпасами.

Нагадаємо:

Державна програма "Гуманітарне розмінування" передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром протимінної діяльності.