В Україні запустили пошукову платформу для переселенців "Прихисток. Робота"

У Києві презентували найбільшу гуманітарну ініціативу для внутрішньо переміщених осіб "Прихисток. Робота", яка покликана допомогти ВПО знайти роботу та житло, щоб повноцінно інтегруватися у нових громадах.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Платформа "Прихисток. Робота", зокрема, містить вакансії, які передбачають житло від роботодавця; програми перекваліфікації та перенавчання; має інструмент пошуку вакансій за допомогою штучного інтелекту та передбачає співпрацю держави та бізнесу.

"Якщо людина має де жити, і має можливість працювати — вона не просто виживає, вона стає частиною місцевої спільноти, сплачує податки, виховує дітей, розвиває громаду. "Прихисток.Робота" – це приклад практичного рішення, як поєднати ці два елементи", – сказав міністр соцполітики Денис Улютін.

Народний депутат та ініціаторка проєкту "Прихисток. Робота" Галина Янченко розповіла, що програма "Прихисток" запрацювала з першого дня повномасштабного вторгнення, спочатку як група в соціальній мережі, за допомогою якої понад 1 млн українців знайшли житло.

"Спочатку цей проєкт був лише як спосіб ВПО знайти безкоштовне житло. Однак, зараз це не просто про пошук місця, де проживати, це можливість допомогти людям почати життя знову", – сказала вона.

Читайте також: Кого вважають ВПО та які пільги можна отримати