Уряд ухвалив рішення, які мають допомогти швидко закрити потреби фронту

За дорученням Ставки уряд на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, які допоможуть швидко закрити потреби фронту.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, говориться на урядовому порталі.

Зокрема, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли – без зайвої бюрократії. "Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій", – зазначила глава уряду.

Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн – процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну.

Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.

Крім того, Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

"Маємо забезпечити захисників усім необхідним і підтримати їхні родини", – наголосила Свириденко.





Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн фінансування для державної програми "єВідновлення".

Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко доручила Мінекономіки та Держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на стратегічно важливих родовищах.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням президента.