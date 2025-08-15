Правительство приняло решения, которые должны помочь быстро закрыть потребности фронта

По поручению Ставки правительство на внеочередном заседании приняло ряд решений, которые помогут быстро закрыть потребности фронта.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, говорится на правительственном портале.

В частности, воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии. "Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой", - отметила глава правительства.

Имущество, утраченное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если оно до 1,7 млн грн - процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену.

Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн грн помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы.

Кроме того, Минобороны инициировало законодательные изменения об отложении публикации деклараций военных на год после завершения военного положения, чтобы враг не мог использовать эти данные.

"Должны обеспечить защитников всем необходимым и поддержать их семьи", - подчеркнула Свириденко.





