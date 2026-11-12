Уряд поповнив статутний капітал Фонду енергоефективності на 630 мільйонів, що дозволить відновити прийом заявок на участь у програмах підтримки енергоефективності для багатоквартирних будинків.

Про це інформує Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України.

"Кошти вже на рахунках Фонду. Це дозволить відновити прийом заявок на участь у програмах підтримки енергоефективності та відновлення житла для багатоквартирних будинків", – говориться у повідомленні.

Таким чином виконано один з кроків плану Ukraine Facility, зазначили у відомстві.

Наразі фонд реалізує дві програми підтримки – "Енергодім" та "ВідновиДІМ".

До програми "Енергодім" долучилися понад 860 багатоквартирних будинків, у яких проживають понад 237 тисяч українців. Загальна сума наданих грантів становить близько 2,9 млрд грн.

Від початку дії програми "ВідновиДІМ" реалізується 1446 проєктів, сума грантів перевищує 2,6 млрд грн. Завдяки програмі близько 400 тисяч українців повертаються у власні домівки, повідомили у міністерстві.

"Наразі очікується отримання необхідних погоджень від Європейського Союзу та міжнародних партнерів. Одразу після цього фонд відновить прийом заявок", – зазначено у повідомленні.

Дату початку прийому заявок та умови участі буде оголошено на офіційних ресурсах.

"Водночас ОСББ вже можуть обговорити із сусідами потреби свого будинку та визначити пріоритетні роботи. Це допоможе заздалегідь підготувати необхідні документи після старту прийому заявок", – додали у відомстві.

Нагадаємо:

Уряд розширив держпрограму підтримки СвітлоДім: від ста до трьох сотень тисяч гривень на автономні джерела електроенергії тепер можна отримати на багатоквартирні будинки у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях.

Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного й резервного опалення. Раніше держава кредитно підтримувала придбання обладнання для резервного електропостачання.