Правительство еще не уведомило официально комиссию по отбору директора БЭБ о своем решении относительно его назначения

Комиссия по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины ожидает официального сообщения от правительства относительно решения о назначении директора бюро.

Об этом комиссия по отбору директора БЭБ Украины сообщила в Facebook.

"Комиссия узнала о публикации в телеграмм-канале "Правительство online" относительно решения Кабинета Министров Украины в контексте процесса отбора директора БЭБ. Сейчас конкурсная комиссия все еще ожидает официального сообщения и обоснования от Кабинета Министров по этому поводу", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров Украины не утвердил Александра Цивинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины. И сообщил в Telegram, что обратится в Комиссию по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности.

Правительство отметило, что изучило дополнительные материалы, предоставленные в частности Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности.

Напомним:

Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ и один из руководителей операции "Чистый город" Александр Цивинский.

На конкурсе никто из претендентов не набрал необходимые четыре голоса членов комиссии. Поэтому по закону выбрали кандидата, который набрал три голоса от международных членов комиссии.

В то же время детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко получили по три голоса от представителей правительства.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии сообщалось, что конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского. И все это происходит на фоне разговоров о возможной смене правительства.