Уряд РФ заявив про стабілізацію паливного ринку — "часткову"

Російський уряд заявив про "часткову стабілізацію" паливного ринку завдяки забороні експорту нафтопродуктів та переходу до імпорту палива, але у низці регіонів все одно напружена ситуація.

Про це пише "Медуза".

Російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив про ефект від заходів щодо заборони експорту нафтопродуктів, насичення ринку за рахунок імпорту, а також збільшення обсягів виробництва і перенесення термінів ремонтів заводів.

"Частково ринок стабілізується, у багатьох регіонах знімаються обмеження, і це видно по кількості працюючих заправок, по зниженню черг", — запевнив він

Тим не менш, "у деяких регіонах" зберігається напружена ситуація, визнав російський урядовець.

За його словами, "в ручному, точковому режимі сьогодні з компаніями обговорювали, як наповнити ці регіони нафтопродуктами".

Російські НПЗ почали повертатися до продажу пального на Петербурзькій біржі після атак ЗСУ та аварійних ремонтів.

До продажу пального на біржі повернулися НПЗ з сумарною потужністю близько 40 мільйонів тонн нафти на рік. Однак частина великих підприємств, на які припадає більше 45 мільйонів тонн переробки щорічно, поки що не відновила участь у торгах, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Росія буде імпортувати дизельне паливо внаслідок ударів по НПЗ, які призвели до дефіциту дизеля майже на 40%: на заправках встановлені ліміти, аграрії скаржаться на проблеми з "соляркою".

За першу декаду липня в Росії медіанні ціни на бензин АІ-92 зросли на 20%, а бензин АІ-95 подорожчав на 24%.

Як повідомлялося раніше, у Росії та на окупованих територіях розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що виробництво бензину в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65 % від середнього сезонного споживання, після того як українські атаки безпілотниками призвели до зупинки роботи великих нафтопереробних заводів.

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що на ринку спостерігається дефіцит палива, пов'язаний із тим, що нафтопереробні заводи доводиться ремонтувати через прильоти українських безпілотників.

На початку червня Новак визнав, що видобуток російської нафти впав з початку 2026 року через "позапланові ремонти" на НПЗ.

8 липня в Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива і заявили, що планують почати імпорт.