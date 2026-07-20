Російський олігарх Лісін продав судноплавну компанію в Азовському морі

Російський сталевий мільярдер Володимир Лісін на тлі атак українських дронів продав судноплавну компанію, що працює в Азовському морі, агрологістичній групі "Деметра".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Угода була укладена до того, як українські дрони активно почали атакувати танкери з так званого "тіньового флоту" РФ у Азовському та Чорному морях.

​​Компанія "Волга-Шиппінг", яка експлуатує невеликі суховантажі, подібні до тих, що стали мішенями для України, перевозить зерно, метали та вугілля з річок Волги та Дону до Азовського та Чорного морів.

Її річний обсяг перевезень перевищує 15 мільйонів метричних тонн.

"Деметра" обслуговує торгівлю зерном з основними російськими клієнтами на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Нагадаємо:

Лісін є одним з найбагатших росіян зі статками у $25,5 млрд та власником Новолипецького металургійного комбінату.

14 суден вночі 9 липня було уражено у Азовському морі Силами безпілотних систем – серед них 12 танкерів "тіньового флоту" Росії.