У російських торгових центрах стає дедалі менше відвідувачів: які причини

Російські торгові центри за сім років втратили третину відвідувачів: аналітики пояснюють це, зокрема, переходом споживачів до "заощадливої моделі поведінки".

Про це пише російське видання "Ведомости".

Російські торгові центри за сім років втратили майже третину покупців. За даними Focus Technologies, за підсумками перших 28 тижнів 2026 року (з 1 січня по 12 липня) середня відвідуваність торгових центрів у Росії склала 356 осіб на день на 1000 кв. м площі. За аналогічний період 2019 року показник досягав 486 осіб.

За сім років відвідуваність знизилася на 27%. У Москві зниження виявилося трохи меншим. Середній трафік зменшився з 505 до 382 відвідувачів на 1000 кв. м (зниження на 24%).

Незважаючи на те що одяг і взуття залишаються головною категорією для торгових центрів, росіяни купують їх усе рідше: у першому півріччі 2026 року кількість покупок одягу та взуття знизилася на 10% порівняно з минулим роком. Російські аналітики пояснюють це не лише розвитком онлайн-торгівлі, але й переходом споживачів до "заощадливої моделі поведінки".

Нагадаємо:

У ніч на 18 липня російські Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. У підмосковних Ногінську й Електросталі виникли пожежі на нафтобазі та логістичному центрі Wildberries.

Збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок пожеж на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області можуть перевищити 100 млрд рублів (1,28 млрд дол.).

Раніше повідомлялося, що кілька найбагатших людей Росії, серед яких є й особи, наближені до Владіміра Путіна, за останній рік вивели за кордон мільярди доларів, оскільки все більше турбуються станом економіки країни та станом державного бюджету.

Росії загрожує "вибухова" банківська криза, оскільки фінансові установи беруть на себе значну частину тягаря військової економіки країни, йдеться у звіті розвідки ЄС.