Уряд посилює держнагляд на енергетичному ринку

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо державного енергетичного нагляду у сфері теплопостачання".

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Мета таких змін – підвищити ефективність державного енергетичного нагляду (контролю) в Україні для надійного та сталого теплозабезпечення населення", – зазначено у повідомленні.

"Зокрема, законопроєктом передбачено чітке розмежування функцій державних органів та посилення ефективності контролю за технічним станом та експлуатацією теплових установок і мереж", – говориться у повідомленні.

"Наша мета – створити єдину прозору систему контролю в галузі теплопостачання, яка відповідатиме як національному законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України у сфері енергетичної безпеки", – зазначили у міністерстві.

Зокрема, передбачено моніторинг технічного стану та організації експлуатації об’єктів теплопостачання та облік та розслідування технологічних порушень, аварій на відповідних об’єктах.

Також у документі йдеться про організацію підготовки та оцінка готовності об’єктів до роботи в опалювальний період та в умовах надзвичайних ситуацій та організація звітності суб’єктів щодо технічного стану та експлуатації об’єктів, їх випробування та ремонту.

"Також законопроєктом передбачено посилення функцій Держенергонагляду, зокрема щодо здійснення своєчасного розслідування технологічних порушень, аварій на об’єктах теплопостачання, а також оцінки стану готовності об’єктів до роботи в опалювальний період та в період надзвичайних ситуацій", – говориться у повідомленні.

"Відтак прийняття законопроєкту сприятиме зменшенню ризиків технічних порушень та підвищенню надійності теплозабезпечення населення", – зазначає міністерство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України розпочав масштабне дослідження цін на ринку електроенергії, які склались протягом травня – середини червня 2025 року.

Також повідомлялося, що Асоціація міст України заявила, що Рішення Нацкомісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про надання постачальникам права припинення постачання електроенергії вдарить по споживачам.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укренерго" отримає відшкодування витрат на захист електропідстанцій. За погодженням з Міжнародним банком реконструкції та розвитку частину гранту в 200 млн доларів спрямують на ці потреби.