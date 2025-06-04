Компанії "Укренерго" відшкодують витрати на захист електропідстанцій: яка сума

Компанія "Укренерго" отримає відшкодування витрат на захист електропідстанцій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ухвалюємо рішення для нашої енергетичної стійкості. За погодженням з Міжнародним банком реконструкції та розвитку спрямуємо частину гранту в 200 млн доларів на відшкодування "Укренерго" коштів, які компанія витратила на захист електропідстанцій", – зазначив він.

Нагадаємо:

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, отримає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму €36,4 млн.