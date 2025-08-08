АМКУ розпочав дослідження цін на ринку електроенергії

Антимонопольний комітет України розпочав масштабне дослідження цін на ринку електроенергії, які склались протягом травня – середини червня 2025 року.

Про це пише ExPro.

Як повідомив Голова АМКУ Павло Кириленко, наразі триває збір інформації. За результатом аналізу інформації з відкритих джерел Комітетом було встановлено, що протягом травня – середини червня 2025 року щоденні індекси ринку на добу наперед у торговій зоні ОЕС України перевищували індекси РДН в відповідних країнах Європейського Союзу більшість днів.

"При цьому, протягом великої кількості годин, незважаючи на значний профіцит пропозиції над попитом на РДН, ціни, які були сформовані, дорівнювали або майже дорівнювали рівню максимальних граничних цін", – говориться у повідомленні.

"Комітетом ще не проводилось таке масштабне дослідження зазначених сегментів ринку. Тому лише за його результатом можливо буде сказати, чи є ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях учасників ринку", – повідомив Кириленко.

За його словами, поки немає можливості прокоментувати, чи дійсно там є ознаки порушення.

