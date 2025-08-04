Нові правила роздрібного ринку електроенергії загрожують споживачам – Асоціація міст України

Рішення Нацкомісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про надання постачальникам права припинення постачання електроенергії вдарить по споживачам.

Про це застерігає Асоціація міст України.

"Рішення Нацкомісії про надання постачальникам права припинення постачання електроенергії призведе до обмеження або припинення надання послуг водопостачання та водовідведення, яке у першу чергу відчують споживачі", – говориться у повідомленні асоціації.

АМУ звернулася до НКРЕКП з проханням заборонити зупиняти постачання електричної енергії підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства в правилах роздрібного ринку електричної енергії.

Асоціація зазначає, що 5 серпня 2025 року на засідання НКРЕКП виноситься проєкт постанови "Про внесення змін до пункту 7.11 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії".

Передбачається, що правила булуть доповнені новою нормою, що надає право постачальнику електричної енергії припиняти її постачання для непобутових споживачів у разі наявності у них заборгованості перед постачальником за договором про постачання електричної енергії та/або за договором про реструктуризацію заборгованості.

"Зважаючи на "заморожені" з 2022 року тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для побутових споживачів ліцензіатам національного регулятора та заборгованість держави з компенсації різниці в тарифах, найбільшими боржниками за спожиту електроенергію та її розподіл є підприємства водопровідно-каналізаційного господарства", – говориться у повідомленні.

"Крім цього, підприємства водопостачання, особливо в зоні активних бойових дій, змушені власним коштом відновлювати зруйновану та пошкоджену під час обстрілів інфраструктуру підприємств, а також мають велику заборгованість населення за спожиті послуги водопостачання та водовідведення", – додають у асоціації.

Нагадаємо:

Станом на 1 червня .цього року борги за електроенергію склали 11,4 млрд.грн. З них "Вода Донбасу" заборгувала 5 млрд. грн, Харківська область – 4,5 млрд. грн., Дніпропетровська – 0,6 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що борги КП "Харківводоканал" перед оператором системи розподілу (ОСР) АТ "Харківобленерго", що входить до АТ "Українські розподільчі мережі", продовжують накопичуватися і сягнули приблизно 2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що оператор системи розподілу електроенергії АТ "Сумиобленерго" скасував рішення про припининення енергопостачання для комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради.

До того у "Сумиобленерго" погрожували припинити розподіл електроенергії до КП "Міськводоканал" Сумської міської ради на вимогу постачальника електроенергії в Сумській області.

Там нагадали, що у випадку заборгованості постачальники мають право подати до оператора системи розподілу (тобто АТ "Сумиобленерго") заявку на відключення боржників.