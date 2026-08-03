Уряд пообіцяв аграріям доступні кредити під заставу зерна

Мінагрополітики спільно з іншими відомствами готує комплекс рішень, які забезпечать агровиробникам доступ до фінансування в умовах ускладнення морської логістики.

Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Мінагрополітики спільно з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Національним банком України, банківським сектором та профільними аграрними асоціаціями працює над комплексом рішень, які забезпечать агровиробникам доступ до фінансування в умовах ускладнення морської логістики.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, опрацьовується механізм пролонгації пільгового кредитування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" під обігові цілі, використання державних гарантій та пом'якшення умов кредитування для аграріїв під посівну кампанію 2027 року.

"Потреба у додаткових фінансових інструментах виникла через тимчасове призупинення заходження суден до портів Великої Одеси після російських атак на цивільні судна", – зазначили у Мінагро.

Вже відбулися обговорення з агровиробниками, банками та профільними асоціаціями щодо пролонгації пільгового кредитування "5-7-9" під обігові цілі для посівної кампанії 2027 року.

"Мінфін завершує розподіл державних гарантій між банками, а НБУ працює над пом'якшенням вимог до агровиробників як позичальників. Комплекс цих рішень має забезпечити можливість залучити додаткове фінансування під заставу вже зібраного врожаю, щоб осіння посівна кампанія та підготовка до весняної відбулися вчасно", – розповів Висоцький.

Міністр наголосив, що нинішні проблеми з морським експортом за масштабом викликів співмірні із ситуацією початку повномасштабного вторгнення. Водночас Україна вже має досвід швидкого переорієнтування вантажопотоків і розвитку альтернативної логістики.

"Зараз головне – використати цей досвід значно швидше, адже часу на адаптацію значно менше. Тому від перших днів ведеться активна робота як усередині країни, так і з міжнародними партнерами", – наголосив він.

Зокрема, Україна вже веде інтенсивний діалог із міжнародними партнерами щодо якнайшвидшого відновлення стабільної роботи морського експортного коридору. Паралельно уряд продовжує розвивати альтернативні логістичні маршрути.

Дунайський коридор надалі залишатиметься важливою складовою експортної логістики. Також максимально використовуватиметься потенціал сухопутних маршрутів, розповів міністр.

За час повномасштабної війни на західному кордоні України було створено понад десять нових сухих портів, які вже найближчим часом забезпечуватимуть додаткові можливості для перевалки та експорту української продукції.

Фінансові та логістичні рішення мають допомогти своєчасно провести польові роботи, виконати контрактні зобов'язання та зберегти стабільну роботу галузі в умовах безпекових викликів.

Нагадаємо:

Від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.

Всеукраїнська аграрна рада заявила, що тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року, закупівельні ціни вже навіть нижчі за повну собівартість виробництва.

Також повідомлялося, що зупинка роботи чорноморських портів найбільше вдарить по пшениці, якої Україна переробляє небагато, а також по "найбільш об'ємній" кукурудзі, щодо інших культур – ситуація неоднорідна.

Експорт зернових та олійних в новому маркетинговому році потенційно міг би сягнути 52 мільйонів тон (минулого сезону він склав 41 мільйон), але оптимістичний сценарій можливий лише, якщо будуть вирішені логістичні проблеми України, заявили в Українській зерновій асоціації.