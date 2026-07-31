НБУ пояснив банкам, як кредитувати бізнес під час "морської блокади"

Національний банк дав банкам рекомендації щодо підтримки підприємств реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації, у тому числі – через обмеження морської логістики.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Систематичні атаки Росії на енергетичну, логістичну, складську та портову інфраструктуру, на жаль, мають свої наслідки. Ми бачимо, як вкотре ускладнились умови роботи українського бізнесу. Особливо відчутно на підприємства реального сектору впливає обмеження морської логістики", – говориться у повідомленні.

Через це експорт продукції суттєво затримується або тимчасово призупиняється. Погіршуються грошові потоки, накопичується готова продукція, змінюються ціни та попит, порушуються виробничі й логістичні ланцюги.

Як наслідок – зростає навантаження на бізнес, погіршується здатність підприємств своєчасно обслуговувати кредити та залучати нове фінансування.

Додатковий тиск на фінансовий стан позичальників ‒ юридичних осіб впливає і на банківський сектор.

Банкам рекомендують підтримати підприємства реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації. Окрема увага має бути приділена підприємствам, які провадять діяльність у критично важливих галузях економіки.

У листі банкам голова НБУ Андрій Пишний рекомендував розглядати можливість індивідуальної підтримки позичальників.

Зокрема, через реструктуризацію кредитної заборгованості, зміни графіків погашення або застосування інших інструментів підтримки відповідно до внутрішньої політики управління ризиками банку.

"Водночас реструктуризація не повинна використовуватися для приховування неплатоспроможності позичальника", – наголосив він.

Банкам радять постійно моніторити фінансовий стан підприємств, враховуючи вплив тимчасових логістичних обмежень, динаміку цін, зміну попиту, втрату виробничих і господарських зв'язків та інші чинники, що можуть впливати на їхню спроможність обслуговувати кредити.

А також – ураховувати чинні регуляторні особливості, які Національний банк уже запровадив для оцінки кредитного ризику в умовах воєнного стану;

Під час оцінки аграрних підприємств банкам радять "використовувати передбачені нормативною базою підходи, які дають змогу оцінювати їхній фінансовий стан з урахуванням повного виробничого циклу та не погіршувати оцінку через тимчасову волатильність показників, спричинену логістичними обмеженнями чи сезонними чинниками".

У той же час НБУ говорить про необхідність забезпечити безперервність кредитування агропромислового комплексу, насамперед для фінансування осінньої посівної кампанії та підтримки інших критично важливих виробничих процесів галузі.

Регулятор просить розширювати доступ аграрних підприємств до фінансування, використовуючи наявні програми підтримки з урахуванням можливості прийняття готової продукції як забезпечення за кредитами відповідно до нормативно-правових актів НБУ.

"Зі свого боку Національний банк також готовий адаптувати регуляторні умови до поточної ситуації. Зокрема, плануємо розширити чинні особливості застосування вимог щодо оцінки кредитного ризику", – повідомив Пишний.

За його словами, це дасть змогу банкам у визначених випадках не застосовувати окремі ознаки дефолту до боржників ‒ юридичних осіб, які потребують короткострокової реструктуризації, якщо є підстави вважати, що вони можуть подолати ці тимчасові труднощі, відновити обслуговування заборгованості та погасити її у визначений термін.

Крім того, ураховуючи порушення логістичних ланцюгів експорту агропродукції, НБУ планує розширити можливості банків ураховувати вартість застави товарів в обороті або в переробці для продукції агропромислового сектору під час розрахунку кредитного ризику, зокрема підвищивши коефіцієнт ліквідності такої застави.

"Це практичний крок, адже продукція в підприємств є, однак через тимчасові логістичні обмеження її реалізація може бути відкладена", – наголосив голова НБУ.

Запропоновані зміни матимуть тимчасовий характер та діятимуть протягом одного року з моменту їх запровадження, а підтримка не означає ігнорування ризиків, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України повідомив, що найближчим часом ухвалить та оприлюднить новий значний пакет валютної лібералізації.

Правління Національного банку України підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.