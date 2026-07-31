УЗА змінила прогноз урожаю та експорту зернових

Експорт зернових та олійних в новому маркетинговому році потенційно міг би сягнути 52 мільйонів тон (минулого сезону він склав 41 мільйон), але оптимістичний сценарій можливий лише, якщо будуть вирішені логістичні проблеми України.

Такий прогноз зробила Українська зернова асоціація.

Українська зернова асоціація прогнозує врожай зернових та олійних культур у 2026 році на рівні 84,6 мільйона тон, оцінка збільшилася на мільйон тон порівняно з попереднім прогнозом завдяки сприятливим погодним умовам і достатній кількості вологи, а відповідно – кращій очікуваній врожайності ранніх культур.

За такого врожаю експорт в новому сезоні 2026/2027 потенційно міг би сягнути майже 52 млн т (експорт минулого сезону склав 41,1 млн т). Втім, цей оптимістичний сценарій можливий лише, якщо будуть вирішені логістичні проблеми України, зауважує УЗА.

Тобто, якщо повноцінно відновиться робота українських глибоководних портів Великої Одеси та припиняться постійні бомбардування росією української транспортної інфраструктури та енергетики, а також суден, які заходять в українські порти.

УЗА вчергове нагадує, що неможливість експортувати значні обсяги вирощеного врожаю через логістичні проблеми вкрай негативно впливає не тільки на українських агровиробників (які першими відчують на собі всі негативні наслідки зупинки експорту) та на цінову кон'юнктуру на внутрішньому ринку, а й може стати сильним ударом для економіки України та її платіжного балансу.

Так, врожай пшениці в 2026 році УЗА оцінює на рівні 23,7 млн т (в 2025 – 22,5 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2026/2027 МР міг би сягнути 18 млн т. (минулого сезону – 14 млн т).

Врожай ячменю в 2026 за оцінкою УЗА складе 5,5 млн т (в 2025 – 4,9 млн т), а ймовірний експорт в 2026/2027 МР можна було би очікувати на рівні близько 2,3 млн т (минулого сезону – 1,5 млн т).

Очікування щодо врожаю кукурудзи цього року добрі завдяки поки що сприятливим погодним умовам. За оцінкою УЗА врожай кукурудзи складе 32,1 млн т (в 2025 – 31,1 млн т), а потенційний експорт в новому сезоні міг би сягнути 27 млн т, але, знову ж таки, за умов безперешкодної логістики (минулого сезону – 21 млн. т).

Врожай соняшнику в 2026 році можна очікувати на рівні 13,3 млн т (в 2025 – 11,1 млн т). Традиційно майже весь соняшник буде перероблено в Україні – 13,5 млн т. Експорт сягне не більше 40 тис. т, зазначає УЗА.

Врожай ріпаку може сягнути 3,5 млн т (в 2025 – 3,2 млн т), при цьому експорт 2026/2027 МР може скласти лише 1,9 млн т, решта буде перероблена в Україні.

Урожай сої цього року може скласти 4,6 млн т (у 2025 — 5 млн т). Потенційний експорт міг би скласти в 2026/2027 МР – 2,2 млн т (минулого сезону – 2,7 млн т), а решту буде перероблено в Україні, оскільки через законодавчі обмеження її експорт утруднений, як і ріпаку.

Нагадаємо:

Від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.

Всеукраїнська аграрна рада заявила, що тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року, закупівельні ціни вже навіть нижчі за повну собівартість виробництва.

Також повідомлялося, що зупинка роботи чорноморських портів найбільше вдарить по пшениці, якої Україна переробляє небагато, а також по "найбільш об'ємній" кукурудзі, щодо інших культур – ситуація неоднорідна.