Заблоковані порти: зернотрейдери дали "розкладку" по окремим культурам

Зупинка роботи чорноморських портів найбільше вдарить по пшениці, якої Україна переробляє небагато, а також по "найбільш об'ємній" кукурудзі, щодо інших культур – ситуація неоднорідна.

Про це пише Latifundist.com.

Дунайські порти та сухопутні маршрути залишаються альтернативою, але їхньої сукупної спроможності бракує, щоб компенсувати випадання морського коридору.

Найвразливішою культурою в цих умовах буде пшениця, зазначив комерційний директор компанії "Вілія" Тарас Коваценко.

Внутрішнє споживання культури в Україні обмежене, а Європа не є її традиційним ринком збуту: минулого року там відновили квотування імпорту, а українська квота вже вичерпана і додатковий експорт економічно невигідний, пояснив він.

За його словами, у такій ситуації пшеницю можна експортувати лише в режимі транзиту, вибудовуючи довші логістичні маршрути, наприклад через порти Польщі чи Румунії.

"Однак пропускна спроможність цих логістичних каналів у рази менша за необхідні обсяги експорту. Тому ми очікуємо суттєве зниження ліквідності цього ринку та найбільш стрімке падіння цін серед основних культур", — пояснює Тарас Коваценко.

Господарствам, які можуть собі це дозволити, краще утримати врожаю в довгій позиції, каже він.

Кукурудза як найбільш об'ємна культура українського ринку постраждає від дефіциту логістики особливо відчутно, що загрожує значними перехідними залишками і тиском на внутрішні ціни, зазначив Коваценко.

По інших культурах ситуація неоднорідна, кажуть зернотрейдери. Так, ріпак і соя потрібні на в європейському ринку, який залишається традиційним покупцем, хоча внутрішній гривневий сегмент ріпаку вже просів на 15-20% за два тижні, а частина контрактів переноситься на постачання аж у 2027 рік, говориться у публікації.

Основними покупцями ріпаку є переробні підприємства, які більшу частину своєї продукції реалізовували через морські порти.

Водночас соняшник, що зав'язаний виключно на внутрішню переробку через чорноморські порти, ризикує зіткнутися з надлишком сировини — форвардні ціни на олійноекстракційних заводах уже впали на $150-200/т.

Нагадаємо:

Від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.

Всеукраїнська аграрна рада заявила, що тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року, закупівельні ціни вже навіть нижчі за повну собівартість виробництва.