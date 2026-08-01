Піч від держави: уряд запустив кредити на автономне опалення для приватних будинків
Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного й резервного опалення.
Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля.
"Потреба в таких заходах зумовлена наслідками російської збройної агресії: систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури спричиняють тривалі перебої з електро-, газо- та теплопостачанням", – коментують в Мінекономіки.
Раніше держава кредитно підтримувала придбання обладнання для резервного електропостачання – генераторів, гібридних інверторів, сонячних і вітрових установок, накопичувачів енергії.
Тепер програма охоплюватиме й автономне опалення: твердопаливні печі та печі-каміни (наприклад, на дровах), димоходи, супутні матеріали й монтажні роботи.
Фінансування надає Національна установа розвитку (НУР). Передбачено два пакети обладнання:
- Пакет H – твердопаливна піч або піч-камін, димохід і монтаж. Розмір кредиту – від 10 до 250 тис. грн, держава компенсує 10% основної суми боргу.
- Пакет H+ — додатково включає вентиляцію, протипожежні та теплоізоляційні елементи. Розмір кредиту – від 10 до 480 тис. грн, державна компенсація – 20% основної суми боргу.
За обома пакетами пільгова ставка для власника домогосподарства становитиме 0% у перший рік, 5% – у другий та 7% – у третій.
Підтримка надаватиметься лише власникам приватних будинків площею до 300 кв. м.
Крім того, впродовж 180 днів позичальник зобов'язаний буде підтвердити встановлення обладнання (надіслати копії документів і фото з геоприв'язкою), а надалі раз на пів року звітувати банку про його наявність.
Водночас програму енергокредитування частково спростили. Зокрема уряд скасував вимогу передавати банкам дані про обсяги споживання електроенергії.
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