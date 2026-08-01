Піч від держави: уряд запустив кредити на автономне опалення для приватних будинків

Уряд запустив кредити на автономне опалення для приватних будинків

Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного й резервного опалення.

Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля.

"Потреба в таких заходах зумовлена наслідками російської збройної агресії: систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури спричиняють тривалі перебої з електро-, газо- та теплопостачанням", – коментують в Мінекономіки.

Раніше держава кредитно підтримувала придбання обладнання для резервного електропостачання – генераторів, гібридних інверторів, сонячних і вітрових установок, накопичувачів енергії.

Тепер програма охоплюватиме й автономне опалення: твердопаливні печі та печі-каміни (наприклад, на дровах), димоходи, супутні матеріали й монтажні роботи.

Фінансування надає Національна установа розвитку (НУР). Передбачено два пакети обладнання:

Пакет H – твердопаливна піч або піч-камін, димохід і монтаж. Розмір кредиту – від 10 до 250 тис. грн, держава компенсує 10% основної суми боргу.

Пакет H+ — додатково включає вентиляцію, протипожежні та теплоізоляційні елементи. Розмір кредиту – від 10 до 480 тис. грн, державна компенсація – 20% основної суми боргу.

За обома пакетами пільгова ставка для власника домогосподарства становитиме 0% у перший рік, 5% – у другий та 7% – у третій.

Підтримка надаватиметься лише власникам приватних будинків площею до 300 кв. м.

Крім того, впродовж 180 днів позичальник зобов'язаний буде підтвердити встановлення обладнання (надіслати копії документів і фото з геоприв'язкою), а надалі раз на пів року звітувати банку про його наявність.

Водночас програму енергокредитування частково спростили. Зокрема уряд скасував вимогу передавати банкам дані про обсяги споживання електроенергії.

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