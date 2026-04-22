Уряд планує вдвічі швидше закуповувати енергообладнання через спецфонд

Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через Фонд підтримки енергетики – тому працює над спрощенням процедур.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"З Секретаріатом Енергетичного Співтовариства працюємо над спрощенням процедур закупівель через Фонд підтримки енергетики", – зазначив він.

"Наша мета — майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми", – повідомив міністр у Телеграм.

За словами Шмигаля, заразі формується резерв обладнання, серед пріоритетів — мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50–100 одиниць для швидкого реагування на виклики.

Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами.

Під час наради щодо відновлення електрогенерації та систем розподілу в межах підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом.

"Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми. Проаналізували кожен об'єкт: що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду", – розповів Шмигаль.

Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими.

Зазначимо, шо Фонд підтримки енергетики України, створений при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомив, що протягом зими до фонду вдалося залучили 602,5 мільйона євро від 16 країн та приватного сектору.

Нагадаємо:

Уряд визначив Державну спеціальну службу транспорту Міноборони (ДССТ) замовником робіт із захисту критичної інфраструктури: очікує, що так роботи будуть виконуватися швидше.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, в Україні станом на середину квітня виконання планів стійкості щодо захисту об'єктів енергетики становить понад 50%, з пошуком альтернативних джерел найкраще справляються Київщина, Черкащина та Харківщина, нижчий темп - у Чернівецькій, Полтавській, Херсонській областях.

Україна будуватиме оновлену енергосистему, більш захищену та більш стійку до російських атак, заявив раніше міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що доступний бюджет Стратегічного Резерву на сьогодні вже становить 197 мільйонів євро, тому українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими.